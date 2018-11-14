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В'ятрович розповів про долю 8 березня в Україні в 2019 році

14:38, 14 листопада 2018
Суспільство
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Доля 8 березня залежить від нардепів / фото УНІАН

Про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович під час чату на "Главреді", відповідаючи на запитання читачів, чи залишиться Міжнародний жіночий день вихідним в 2019 році - або до того часу остаточно скасують 8 Березня в Україні.

За його словами, поки що це свято залишається вихідним. І не від інституту національної пам'яті залежить його доля, хоча представники даної установи лобіюють скасування вихідного 8 Березня.

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"Ми і далі будемо домагатися його скасування, але рішення будуть приймати народні депутати", – пояснив В'ятрович.

Раніше В'ятрович вже розповів, як в Україні зміниться концепція 8 Березня. За словами історика, серед молодого покоління якоїсь ностальгії за такими святами, як 8 Березня, немає.

"Що стосується 8 березня, то я думаю, що українське суспільство готове відмовитися від традиції його святкування. Зокрема, тому, що все більше українців розуміє, що ми не можемо жити в одному ритмі з державою-агресором. Ця синхронність у святкуванні якихось дат з країною, яка намагається знищити нашу державу, є тим, що нас послаблює", – вважає В'ятрович.

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Теги: #8 березня#В’ятрович