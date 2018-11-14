В'ятрович розповів про долю 8 березня в Україні в 2019 році

Раніше Володимир В'ятрович також розповів, як в Україні зміниться концепція 8 березня.

Скасовувати чи ні святкування 8 березня в Україні будуть вирішувати депутати Верховної Ради.

Про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович під час чату на "Главреді", відповідаючи на запитання читачів, чи залишиться Міжнародний жіночий день вихідним в 2019 році - або до того часу остаточно скасують 8 Березня в Україні.

За його словами, поки що це свято залишається вихідним. І не від інституту національної пам'яті залежить його доля, хоча представники даної установи лобіюють скасування вихідного 8 Березня.

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"Ми і далі будемо домагатися його скасування, але рішення будуть приймати народні депутати", – пояснив В'ятрович.

Раніше В'ятрович вже розповів, як в Україні зміниться концепція 8 Березня. За словами історика, серед молодого покоління якоїсь ностальгії за такими святами, як 8 Березня, немає.

"Що стосується 8 березня, то я думаю, що українське суспільство готове відмовитися від традиції його святкування. Зокрема, тому, що все більше українців розуміє, що ми не можемо жити в одному ритмі з державою-агресором. Ця синхронність у святкуванні якихось дат з країною, яка намагається знищити нашу державу, є тим, що нас послаблює", – вважає В'ятрович.