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Скандальну українську журналістку видворять з Росії

12:54, 13 грудня 2018
Суспільство
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Бойко депортують / Скріншот

З Росії вирішили депортувати скандальну українську журналістку Олену Бойко, яка порушила правила перебування на території країни-агресора.

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Відповідне рішення ухвалив Преображенський суд Москви. Він визнав її винною порушенні правил в'їзду в Російську Федерацію або режиму перебування і призначив їй адміністративне стягнення у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 5 тисяч рублів з примусовим видворенням за межі РФ.

В Україні Бойко підозрюють за статтями "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" й "державна зрада". 

У Росії вона відома своїми виступами з критикою чинною української влади на ток-шоу пропагандистських телеканалів.

12 грудня повідомлялося, що відома львівська журналістка Олена Бойко, яка втекла з України, зникла в Росії.

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Теги: #Росія#Україна#депортація