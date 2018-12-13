Скандальну українську журналістку видворять з Росії

Як йдеться у постанові суду, Бойко депортують з РФ.

З Росії вирішили депортувати скандальну українську журналістку Олену Бойко, яка порушила правила перебування на території країни-агресора.

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Відповідне рішення ухвалив Преображенський суд Москви. Він визнав її винною порушенні правил в'їзду в Російську Федерацію або режиму перебування і призначив їй адміністративне стягнення у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 5 тисяч рублів з примусовим видворенням за межі РФ.

В Україні Бойко підозрюють за статтями "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" й "державна зрада".

У Росії вона відома своїми виступами з критикою чинною української влади на ток-шоу пропагандистських телеканалів.

12 грудня повідомлялося, що відома львівська журналістка Олена Бойко, яка втекла з України, зникла в Росії.