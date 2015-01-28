70% росіян виступають проти всиновлення дітей з Росії іноземцями

70% росіян підтримують заборону на усиновлення дітей з Росії громадянами ряду країн, більше половини впевнені, що він пішов на користь російським сиротам. Такі дані опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), передає ТАСС.

Згідно з дослідженням, через два роки після прийняття "закону Діми Яковлєва", який забороняє усиновлення російських дітей громадянам США, частка людей, що схвалюють його, зросла: якщо у 2013 році закон підтримували 54%, то у 2015 - вже 70%. На даний час документ не підтримують лише 14%.

Причому більше половини респондентів - 53% - впевнена, що закон пішов на користь російським сиротам.

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Головним аргументом на користь цієї точки зору є вказівка на те, що діти, народжені в Росії, повинні залишатися жити у рідній країні - про це кажуть 28%. Кожен п'ятий (19%) вважає, що заборона допоможе забезпечити безпеку малюків.

Лише 15% опитаних вважають, що вжиті заходи швидше згубно позначилися на становищі російських сиріт. При цьому майже половина з тих, хто дотримується цієї позиції (49%), не змогли пояснити, чому вони так вважають. Ті, хто озвучив конкретні доводи, посилаються передусім на те, що менше дітей зможуть знайти сім'ю.

За збереження заборони на усиновлення для громадян деяких держав висловлюються на даний час 70% респондентів. Ініціативне всеросійське опитування ВЦВГД було проведено на початку 2015 року, в ньому взяли участь 1 600 тис. осіб у 132 населених пунктах. Статистична похибка не перевищує 3,5%.