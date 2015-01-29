У Луганську бойовики викрали зі складу алкоголь на 11 мільйонів гривень

В одній з найбільших дистрибуторських компаній алкоголю України, яка мала філію в Луганську, бойовики відібрали всю продукцію, що залишилася на складах ще з минулого року, на суму понад 11 млн грн.

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Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, озброєні автоматами люди завантажили пляшки із спиртним у вантажівки і вивезли в невідомому напрямку. Збитки - більш як 11,189 млн грн.

«Керівництво компанії звернулося з відповідною заявою на контрольованій Україною території до районного відділу УМВС, проте зрозуміло, що повернути «реквізоване» навряд чи можливо», - відзначив Москаль.