На пункті пропуску "Чонгар" у двох українців вилучили арсенал мисливської зброї

Як повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, йдеться про 16 одиниць мисливської зброї та майже 2500 мисливських патронів різного калібру. Арсенал був знайдений під час перевірки автомобіля Toyota.

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У повідомленні говориться, що на машині двоє громадян України прямували з тимчасово окупованої території Криму.

При огляді автомобіля спрацював натренований на пошук зброї службовий пес.