СБУ затримала 8 поплічників терористів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у Слов’янську вилучено великий арсенал зброї у громадянина України, який брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України. В гаражі затриманого зловмисника співробітники СБУ вилучили тисячу набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45 мм та 7,62 мм, два пістолети Макарова з набоями, 11 підствольних гранат до гранатомета ВОГ-25, мисливську рушницю та обріз до мисливської рушниці, 14 магазинів від ПМ та АК-74, камуфльований одяг. Бойовику оголошено про підозру за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

Читайте такожСБУ порушила кримінальну справу проти Кадирова через погрози українським депутатам

Ще одну схованку зі зброєю виявлено оперативною групою СБУ спільно з міліцейським батальйоном спецпризначення «Січ» у будинку під Слов’янськом. Там вилучено два ручних противотанкових гранатомета і гранату РГД-5. Матеріали передано до міськвідділу ГУ МВС України у Донецькій області.

На Луганщині співробітники СБУ затримали 37-річного інформатора бойовиків, який у своєму помешканні зберігав їхню зброю. Спільник терористів збирав координати розташування українських військових підрозділів та передавав їх через «зв’язкових» до штабу бойовиків. Правоохоронці вилучили в нього майже сотню бойових набоїв різного калібру. У ході обшуку його помешкання виявлено схованку з великою кількістю зброї: два карабіни «Вулкан» і «Сайга» з набоями до них, кулемет «Максим», вогнепальна зброя різної модифікації, ручні гранати, близько 1200 набоїв калібру 7,62 мм, сигнальний пістолет з 120 зарядами до нього. Зловмисник зізнався, що цей арсенал зброї йому дали бойовики на тимчасове зберігання. Затриманий дає покази, тривають слідчі дії.

У Донецькій області затримано ще трьох спільників терористів, які добровільно вступили до незаконних воєнізованих формувань «ДНР». Встановлено, що всі троє здобули навички поводження зі зброєю та у складі озброєної групи осіб охороняли блокпости бойовиків. Один зі зловмисників з позивним «Шустрий», житель Костянтинівки, брав участь у бойових діях у групі бойовика на прізвисько «Алтай». За вказівкою ватажків бандформувань «Шустрий» чергував біля захопленої бойовиками адміністративної будівлі Костянтинівки. Згодом його перевели здійснювати тилове забезпечення бойовиків. У рамках кримінального провадження здійснюються оперативно-слідчі дії.

Крім того, трьох інформаторів терористів «ДНР» було виявлено та затримано контррозвідниками СБУ в Дебальцевому і Слов’янську. Жителі населених пунктів, в яких розміщувались підрозділи ЗСУ, особисто здійснювали візуальне спостереження – «патрулювали» територію, опитували місцеве населення про пересування військової техніки, кількість українських військових та їхнє озброєння, місця дислокації учасників АТО. Зловмисників взято під варту. Тривають слідчі дії.