На "Чонгарі" прикордонники затримали коригувальника вогню бойовиків
11:08, 30 січня 2015Суспільство
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Вчора прикордонники Бердянського загону в контрольному пункті "Чонгар" затримали коригувальника вогню бойовиків.
На "Чонгарі" затримали коригувальника вогню бойовиків / УНІАН
Як повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, цей громадянин України намагався виїхати на тимчасово окуповану територію Криму, проте інформація про нього вже була отримана прикордонниками.
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За попередніми даними, затриманий виконував роль коригувальника вогню артилерії так званих "ДНР" і "ЛНР". Затриманого передали співробітникам СБУ.
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