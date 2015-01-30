На "Чонгарі" прикордонники затримали коригувальника вогню бойовиків

Як повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, цей громадянин України намагався виїхати на тимчасово окуповану територію Криму, проте інформація про нього вже була отримана прикордонниками.

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За попередніми даними, затриманий виконував роль коригувальника вогню артилерії так званих "ДНР" і "ЛНР". Затриманого передали співробітникам СБУ.