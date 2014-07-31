Військові затримали коригувальника вогню бойовиків, який прикидався мирним жителем

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив журналіст Роман Бочкала.

"Під Металістом взяли сепаратиста. Причому другий раз за крайні три доби. Перший раз хлопці відпустили його. Хлопчина бив на жалість - доглядає лежачого батька у Луганську, забрів у посадку випадково... Але хлопчина виявився брехуном. Хлопчина виявився коригувальником вогню. Передавав терористам координати, куди бити "Градами". При собі у затриманого знайшлися 4000 грн", - написав журналіст.Читайте такожСБУ затримала в Краматорську розвідника "ДНР" на прізвисько "Тунгус"

Він підкреслив, що в результаті чоловік зізнався у підтримці терористичної організації "ЛНР". Він виступав за відділення Донбасу від України.

"Хлопцям було складно втриматися, щоб не залишити гада назавжди в цій ямі", - зазначив Бочкала.