Український топ-менеджер Московської біржі звільнився через звинувачення в обвалі рубля

Керуючий директор по терміновим ринкам Московської біржі українець Роман Сульжик звільнився у зв'язку із звинуваченнями в причетності до обвалу рубля, передає LB.ua.

Сульжик раніше брав участь в опозиційних заходах у Москві та їздив на Євромайдан у Києві. Наприкінці грудня минулого російська газета "Известия" опублікувала статтю, в якій наводилися слова депутата Держдуми Євгена Федорова ("Єдина Росія") про те, що обвал рубля був спланованою акцією, за якою "стояли конкретні особистості, і однією з таких особистостей міг бути Роман Сульжик".

Сьогодні Сульжик через фейсбук повідомив, що вирішив звільнитися, щоб не підставляти свою компанію.

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"На жаль, моя особиста життєва позиція і яскрава персона призвели до абсолютно абсурдних і необґрунтованих звинувачень у жовтій пресі і торкнулися біржі. Я не хочу, щоб моє особисте життя і переконання викликали питання до біржі або негативно позначалися на компанії, однією з кращих і найбільш прозорих в Росії, тому я йду", - написав він.

"Я українець, у мене немає і ніколи не було громадянства США, і мої батьки, яких я дуже люблю і заради душевного спокою яких я приймаю це рішення, все життя жили і живуть у Києві", - додав він, спростувавши інформацію про наявність у нього ще й громадянства США.