ЗМІ: У Росії хочуть призначити винним в обвалі рубля етнічного українця з Московської біржі

Депутат Держдуми Євген Федоров («Єдина Росія») направив звернення голові Слідчого комітету (СК) РФ Олександру Бастрикіну, в якому просить провести перевірку з приводу можливих порушень російського законодавства керівним директором Московської біржі (МБ) зі строкових ринків громадянином США і України Романом Сульжиком, повідомляють Известия.

Одіозний депутат, раніше звинувачував співака Віктора Цоя в роботі на ЦРУ, знайшов кілька незаперечних доказів провини Сульжика.

Читайте такожРосіяни відчули кризу: падіння рубля вже важливіше за Україну - опитуванняКеруючий директор МБ, не бувши громадянином Росії, брав участь у протестах на Болотній площі кілька років тому. Свого часу відвідав Євромайдан, де обмінявся рукостисканням з американським сенатором Джоном Маккейном. Також Сульжик підписаний у Facebook на сторінки Арсена Авакова, Семена Семенченка й Олексія Навального.

У той же час на МБ заперечують, що її співробітники мають можливість впливати на перебіг торгів.

Довідка. Сім'я 40-річного Романа Сульжика переїхала в США наприкінці радянської перебудови. Там він закінчив університет і до 2008 року працював в американських компаніях, зокрема, у J. P. Morgan Chase - одному з найбільших фінансових конгломератів на планеті. З 2008 по 2011 був директором у російському представництві Deutsche Bank, в якому очолив підрозділ торгівлі строковими фінансовими інструментами. З квітня 2012 року обіймав посаду керівного директора з ризиків Московської біржі. У липні того ж року став керівним директором біржі зі строкових ринків, де відбувається укладання термінових контрактів (ф'ючерси, опціони тощо).

Сульжик також є членом Ради ACI Russia - організації професіоналів фінансового ринку, що входить до Ради національної валютної асоціації.