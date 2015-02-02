У центрі Одеси міліція затримала чоловіка з арсеналом боєприпасів

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, оперативні працівники карного розшуку здійснювали патрулювання міста у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання з протидії терористичним проявам.

Увагу міліціонерів привернула підозріла поведінку чоловіка зі спортивною сумкою в руках.

«Озираючись, він швидко і непередбачувано змінював напрям свого руху, намагаючись зникнути з поля зору правоохоронців. Простеживши за підозрілою особою, оперативники наздогнали його в одному з більярдних клубів, де вирішили перевірити свої припущення. Інтуїція не підвела - у сумці був великий арсенал боєприпасів», - розповіли у відділі.

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Зокрема, вилучено 18 ручних гранат РГД-5, стільки ж запалів до них і понад 2,3 тис. патронів калібру 5,45 мм до автоматичної зброї. Дві гранати вже були приведені у бойову готовність (вкручені запали). Від пояснень про походження боєприпасів 28-річний житель Одеси відмовився. Усе вилучене направлено на дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр ГУМВС в Одеській області.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Встановлюються всі обставини події та джерела, пов'язані з надходженням боєприпасів на територію Одеси. Затриманого перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів.

Раніше УНІАН повідомляв, що на пункті пропуску "Чонгар" у двох українців вилучили арсенал мисливської зброї.