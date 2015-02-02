Опубліковано відео з пораненим Семенченком у "швидкій"

Сьогодні, 2 лютого, народний депутат України Борис Філатов виклав відео з пораненим нардепом, комбатом "Донбасу" Семеном Семенченком, передає ТСН.ua.

Поранений Семенченко лежить у кареті швидкої допомоги та намагається сміятися над жартом Філатова, який пригадав відому фразу з кінофільму "Діамантова рука" - "Сеня, бережи руку!".

Семенченко зазначив, що йому не можна сміятися.

Пораненого нардепа швидка привезла у Дніпропетровськ.

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Раніше повідомлялося, що Семен Семенчеко потрапив у засідку бойовиків, а потім у ДТП.