Опубліковано відео з пораненим Семенченком у "швидкій"

14:39, 02 лютого 2015
Суспільство
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У мережі з'явилося відео з пораненим нардепом Семенченком, який лежить у кареті швидкої допомоги та намагається не сміятися над жартами колеги.

скріншот

Сьогодні, 2 лютого, народний депутат України Борис Філатов виклав відео з пораненим нардепом, комбатом "Донбасу" Семеном Семенченком, передає ТСН.ua.

Поранений Семенченко лежить у кареті швидкої допомоги та намагається сміятися над жартом Філатова, який пригадав відому фразу з кінофільму "Діамантова рука" - "Сеня, бережи руку!".

Семенченко зазначив, що йому не можна сміятися.

Допис by Borys Filatov.

Пораненого нардепа швидка привезла у Дніпропетровськ.

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Раніше повідомлялося, що Семен Семенчеко потрапив у засідку бойовиків, а потім у ДТП.

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