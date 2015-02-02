Опубліковано відео з пораненим Семенченком у "швидкій"
14:39, 02 лютого 2015Суспільство
2523 0
У мережі з'явилося відео з пораненим нардепом Семенченком, який лежить у кареті швидкої допомоги та намагається не сміятися над жартами колеги.
Опубліковано відео з пораненим Семенченком у "швидкій" / скріншот
Сьогодні, 2 лютого, народний депутат України Борис Філатов виклав відео з пораненим нардепом, комбатом "Донбасу" Семеном Семенченком, передає ТСН.ua.
Поранений Семенченко лежить у кареті швидкої допомоги та намагається сміятися над жартом Філатова, який пригадав відому фразу з кінофільму "Діамантова рука" - "Сеня, бережи руку!".
Семенченко зазначив, що йому не можна сміятися.
Пораненого нардепа швидка привезла у Дніпропетровськ.
Читайте такожМашина Семенченка потрапила у засідку, зараз він у лікарні - Геращенко
Раніше повідомлялося, що Семен Семенчеко потрапив у засідку бойовиків, а потім у ДТП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter