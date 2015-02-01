У Семенченка переломи та пробита легеня, але стан стабільний – Філатов
16:42, 01 лютого 2015Політика
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У народного депутата Семена Семенченка контузія, переломи та пробита легеня.
Зараз організовують транспортування Семенченка / УНІАН
Про це у своєму Facebook написав нардеп Борис Філатов.
"Спільно з народними депутатами Андрієм Тетеруком, Антоном Геращенко, Юрієм Березою організовуємо медичну допомогу, охорону і можливе подальше транспортування Семена Семенченка. Стан стабільний: контузія, переломи і пробито легеню", - написав він.
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Нагадаємо, раніше під час операції по звільненню Вуглегірська Донецької області від бойовиків, загинули четверо бійців батальйону "Донбас". А комбата і народного депутата Семенченко було контужено.
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