У січні на підконтрольній Україні території Донецької області загинули 112 мирних жителів

Про це повідомив у соцмережі начальник Головного управдения (ГУ) МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. "З початку року в Донецькій області (на підконтрольній Україні території) бойовики здійснили 2 кривавих теракти: 13 січня, Волноваха - 12 осіб загинули, 19 поранені; 24 січня, Маріуполь - 30 загиблих, 117 поранених. Кількість постраждалих в результаті артобстрілу мікрорайону "Східний" уточнюється, зазначені цифри не є остаточними даними", - зазначив начальник ГУ МВС.

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Крім цього, він зазначив, що громадський порядок на території регіону щодня охороняють понад 5 тис. працівників органів внутрішніх справ області та понад 2 тис. додаткових сил МВС з інших областей.

За його даними, 163 стратегічних об'єкти (ТЕС, залізничні та автомобільні мости, шляхопроводи, об'єкти систем життєзабезпечення) взяті під цілодобову охорону.

Також В'ячеслав Аброськін зазначив, що з метою недопущення мародерства 300 міліціонерів цілодобово охороняють територію мікрорайону "Східний" у Маріуполі.