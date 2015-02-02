У січні на підконтрольній Україні території Донецької області загинули 112 мирних жителів
У січні внаслідок обстрілів бойовиків і терактів загинули 112 мирних жителів, з них 6 дітей у віці від 2 до 16 років, 219 осіб отримали поранення, у тому числі 18 дітей.
Про це повідомив у соцмережі начальник Головного управдения (ГУ) МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. "З початку року в Донецькій області (на підконтрольній Україні території) бойовики здійснили 2 кривавих теракти: 13 січня, Волноваха - 12 осіб загинули, 19 поранені; 24 січня, Маріуполь - 30 загиблих, 117 поранених. Кількість постраждалих в результаті артобстрілу мікрорайону "Східний" уточнюється, зазначені цифри не є остаточними даними", - зазначив начальник ГУ МВС.
Читайте такожСтворена комісія з надання допомоги постраждалим від теракту під Волновахою
Крім цього, він зазначив, що громадський порядок на території регіону щодня охороняють понад 5 тис. працівників органів внутрішніх справ області та понад 2 тис. додаткових сил МВС з інших областей.
За його даними, 163 стратегічних об'єкти (ТЕС, залізничні та автомобільні мости, шляхопроводи, об'єкти систем життєзабезпечення) взяті під цілодобову охорону.
Також В'ячеслав Аброськін зазначив, що з метою недопущення мародерства 300 міліціонерів цілодобово охороняють територію мікрорайону "Східний" у Маріуполі.