Більшість українців незадоволені роботою Верховної Ради - опитування

Більшість виборців незадоволені роботою Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать презентовані на прес-конференції результати соціологічного опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова з 19 по 24 грудня 2014 року.

Згідно з опитуванням, незадоволеними діяльністю Верховної Ради є 61,5% населення, задоволені - 21%. Серед тих, хто голосував на виборах до цієї Верховної Ради, незадоволені її роботою 59%, задоволені - 21%.

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Абсолютна більшість виборців (73%) вважають, що зробили правильний вибір на виборах до парламенту. Серед виборців парламентських партій задоволені своїми партіями прихильники «Опозиційного блоку» (88%), партії «Самопоміч» - 82%, «Народного фронту» - 75%, «Батьківщини» - 75%, Радикальної партії - 75%, «Блоку Петра Порошенка» - 68%.

Виборці всіх політичних сил позитивно оцінюють діяльність у новообраній Верховній Раді тієї партії, за яку вони проголосували: 53% - позитивно і лише 10% - негативно.

Крім того, майже половина населення України (47%) не знають, хто був обраний депутатом у їхньому окрузі, знають своїх депутатів 52%.

При цьому абсолютна більшість населення (79%) не знають, як саме вони могли б зв’язатися з депутатом, обраним у їхньому округу.

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Більшість населення позитивно оцінює те, що в новообрану Верховну Раду зайшла група громадських активістів (позитивних оцінок - 59%, негативних - 23%) та військові, які брали участь у бойових діях на Донбасі (53% позитивних оцінок і 27% негативних).

Всього опитано 2008 респондентів в усіх регіонах України, за винятком Автономної республіки Крим. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.