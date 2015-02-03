У Маріуполі мобілізація торкнеться всіх військовозобов'язаних чоловіків

Про це сьогодні заявив журналістам заступник воєнкома з роботи з особовим складом та громадськістю Донецького військового комісаріату Микола Шарий, передає 0629.com.ua.

За його словами, повістку отримають усі, хто раніше проходив службу в армії, навчався на військовій кафедрі чи не служив в армії через відстрочку. Водночас чоловіки які не придатні для служби і мають військові квитки з відповідним записом, мобілізовані не будуть.

Не беруть поки що на службу і військовозобов'язаних маріупольських жінок, оскільки навіть у такій спеціальності, як військовий медик, віддають перевагу чоловікам. Їх поки що досить. Так що призивати жінок будуть лише у випадку крайньої необхідності.

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Не зачіпає мобілізація і призовників. Чоловіки у віці від 50 до 60 років служитимуть виключно добровільно і, навіть отримавши повістку, зможуть ухилитися від мобілізації.

Як зазначив військовий комісар Маріупольського міського військкомату Дмитро Іванченко, точну кількість тих, хто буде мобілізований у Маріуполі, він назвати не може, оскільки це є військовою таємницею (раніше повідомлялося, що буде мобілізовано 1000 маріупольців). Тим не менше, він наголосив, що не кожен, хто отримає повістку, вирушить на службу. Спочатку потрібно буде пройти відповідну комісію. Наприклад, чоловіків із проблемним здоров'ям забирати не будуть, оскільки в полі буде нікому надавати необхідну медичну допомогу.

Примітно, що саме через проблеми зі здоров'ям далеко не всі добровольці йдуть служити в зону АТО, багатьом доводиться відмовляти.

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"Але всі повинні розуміти, що ті, кого ми мобілізуємо, не потраплять відразу в зону АТО, спочатку їх відправлять у навчальний центр, де вони пройдуть відповідне навчання, - заявив Шарий. - Та й потім буде стояти велике питання - відправляти їх у зону АТО чи ні".

Шарий додав, що від моменту вступу на службу військовий почне отримувати зарплату. Так, рядові поза зоною АТО на місяць будуть заробляти 2,5 тис. грн, у зоні АТО - 7-8 тис. грн. Зарплата офіцерів у зоні АТО буде становити 10-12 тис. грн.

Раніше УНІАН повідомляв, що план розсилання повісток у рамках мобілізації виконано на 95%.