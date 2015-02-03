План розсилання повісток у рамках мобілізації виконаний на 95%

Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко. Говорячи про четверту хвилю часткової мобілізації, спікер розповів, що, за даними Міністерства оборони, більше 50% мобілізованих вже відправлені на навчання. "План розсилання повісток виконаний на 95%, а для проходження медкомісії направлена надпланова кількість громадян", - підкреслив Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, перша хвиля нинішньої мобілізації до лав ЗСУ почалася 20 січня і триватиме 90 днів. В цілому в 2015 році мобілізація буде проходити в 3 етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів. Протягом цього року в ЗСУ планується мобілізувати 200 тис. українців.