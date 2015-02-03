Медсестра, яка добивала ногами євромайданівця в Харкові, не визнала своєї провини

Учасниця проросійських мітингів у Харкові,обвинувачена у побитті активістів "Євромайдану" після мітингу 13 квітня 2014 року, Ольга Воржеінова відмовилася від застосування до неї амністії. Про це Воржеінова заявила в суді, відповідаючи на питання державного обвинувача, повідомляє LB.ua з посиланням на "Об'єктив".

"Висунуте мені обвинувачення вважаю необґрунтованим та недоведеним, винною себе не визнаю", - сказала Воржеінова.

На дебатах сторони Воржеінова попросила пробачення, але не за себе, а за тих людей, які били євромайдановця. Обвинувачена заявила, що на відео - не вона, сам запис - підроблений, а кримінальна справа та суд є політичним замовленням.

Читайте такожСуд у Харкові відправив під домашній арешт на два місяці жінку, яка била ногами євромайданівця

Адвокат постраждалого Павло Макаренко висловив обурення виступом обвинуваченої і назвав його цинічним. "Вона вважає, що нічого протиправного не робила, чим продемонструвала своє явно зневажливе ставлення до всього українського законодавства", - сказав він.

Держобвинувач Микола Лесик запропонував суду визнати Воржеінову винною і обрати їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Суд пішов у дорадчу кімнату. Оголошення вироку призначено на 9 лютого.

Нагадаємо, 13 квітня 2014 року люди з георгіївськими стрічками, озброєні бітами і палицями, напали на прихильників цілісності України, коли ті вже закінчували свій мітинг і розходилися. Кількох людей наздогнали і побили в метро. Жінки з георгіївськими стрічками намагалися добивати побитих ногами з криками "це нелюди!". На відео, викладеному в інтернеті, користувачі соціальних мереж впізнали медпрацівника Воржеінову.

Побитий сепаратистами в Харкові викладач ХАІ Володимир Силевич опинився в важкому стані в реанімації, переніс кілька операції, втратив пам'ять і ледь не залишився інвалідом.