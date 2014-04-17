Лікарка, що добивала ногами учасників мітингу в Харкові, затримана - МВС

Про це повідомляє сайт МВС з посиланням на очільника відомства Арсена Авакова.

Під час мітингу поблизу парку Шевченка у місті Харкові, біля виходу зі станції метро «Університет», на площі Свободи, сталася конфліктна ситуація. Проросійськи налаштованими громадянами були побиті активісти Євромайдану, внаслідок чого останні отримали тілесні ушкодження, повідомляє МВС.

За даним фактом 13 квітня 2014 року було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (злісне хуліганство із застосуванням предметів для завдання тілесних ушкоджень).

Читайте такожУпізнана жінка, яка добивала ногами активістів Євромайдану в Харкові"У ході проведення слідчо-оперативних заходів була встановлена 53-річна громадянка, мешканка міста Чугуєва Харківської області, яка згідно зібраних доказів, приймала активну участь у побитті активістів Євромайдану та нанесенні їм тілесних ушкоджень", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, о 10.30 17 квітня 2014 року згадана громадянка доставлена до слідчого відділу Харківського міського управління міліції ГУ МВС України в Харківській області. З нею проводяться слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відповідно до інформації, яку поширюють у соцмережах, жінка є мешканкою Чугуєва на ім'я Воржеїнова Ольга Анатоліївна.