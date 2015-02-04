У Харківській області на залізничній станції виявили гранату

Як зазначили у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 1 лютого 31-річна місцева жителька повідомила керівництву чугуївського вокзалу про те, що між коліями залізничної станції лежить граната.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група лінійного відділу на станції Основа і працівники Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Було встановлено, що знайденим предметом є граната РГД-5 без запалу.

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Загрози оточуючим виявлений боєприпас не становив. Евакуація людей не проводилася, затримки руху поїздів не було.

Охорону місця події забезпечили працівники лінійного відділу на станції Основа УМВС України на Південній залізниці. Граната була передана співробітникам ГУ ДСНС України в Харківській області.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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