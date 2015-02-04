Руслана записала пісню, присвячену загиблому лідеру "Скрябіна"

У записі також взяв участь чоловік та продюсер співачки Олександр Ксенофонтов, повідомляє ТСН.

"Це моя власна композиція на слова мого чоловіка Олександра Ксенофонтова. Ми разом написали цю пісню. Це дует (від 90-тих це наш перший спільно записаний трек). Це реквієм-балада присвячена другові і братові по сцені Андрію Кузьменку... Кузьмі... Ми її назвали "Ти ще відкриєш очі", - розповіла Руслана.

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Вона додала, що балада створювалася і записувалася крізь сльози.

"Записувати вокал було надзвичайно важко, але це чесні слова від душі. Ми дуже поспішали, записували вночі, щоби душа Андрія відчула, як ми його безмежно любимо і будемо любити вічно…", - зізналася зірка.

За кілька годин Руслана пообіцяла зробити відеоверсію з кадрами з власного архіву.

Нагадаємо, 2 лютого лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув у ДТП.