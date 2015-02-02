У ДТП загинув лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за попередніми даними, близько 08.20 у Криворізькому районі, біля села Лозоватка, сталося зіткнення позашляховика, в якому знаходився співак, та вантажівки.

Читайте такожЗагинув екс-футболіст київського "Динамо" Андрій Гусін«На жаль, від отриманих травм, Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув на місці пригоди», - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Довідка.

Історія життя Андрія надалі була тісно пов'язані з групою Скрябін. У 2000 році Андрій став ведучим власного хіт-параду «Гаряча сімка», який проіснував до 2002 року.

Приблизно з 2003 року Кузьменко працює як ведучий програми «Шанс» і «Шиканемо» разом зі співачкою Наталею Могилевською.

У 2004 році під час Помаранчевої революції, Кузьма отримав масу звинувачень за виступ на концерті за тогочасні провладні сили.

У 2006 році Кузьменко проявляє себе як талановитий письменник після видання його власної книги-автобіографії«Я, Побєда і Берлін». Вона мала шалену популярність, кілька разів перевидавалась.

2009 року створив гурт «Пающіє труси», допоміг здобути популярність гурту «Дзідзьо». Того ж року був членом журі літературної премії «Книга року Бі-Бі-Сі».

У 2014 році допомагав військовим у зоні АТО на сході України.