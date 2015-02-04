СБУ затримала офіцера Генштабу і бойовика "ДНР", які організували протест під АП
СБУ затримала офіцера Генштабу Збройних сил та бойовика "ДНР", які вчора під будівлею адміністрації президента (АП) організували протест так званих представників добровольчих батальйонів.
Про це повідомив на брифінгу голова СБУ Валентин Наливайченко. "Нами затримано й арештовано організаторів вчорашніх спроб провокацій в центрі Києва, які відбувалися біля адміністрації президента",- сказав він.
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За словами голови СБУ, один із затриманих - підполковник одного з підрозділів Генерального штабу, інший представник так званої "ДНР".
Довідка УНІАН. У вівторок, 3 лютого, у Верховній Раді відбувся брифінг представників громадського об'єднання "Всеукраїнське батальйонне братство".
Голова правління організації В'ячеслав Фурса зачитав звернення до Верховної Ради та президента, у якому, зокрема, йшлося про вимоги щодо зміни керівництва силового блоку країни, зняття недоторканності депутатів, президента і суддів; ухвалити закон щодо можливості депутатів усіх рівнів проявити ініціативу про введення в Україні воєнного стану; ухвалити нормативні акти щодо закриття кордонів з Росією і Кримом на період воєнного стану.
Пізніше того ж дня у соцмережах та деяких ЗМІ з’явилися повідомлення про "штурм" АП представниками "Всеукраїнського батальйонного братства". Особливо детально цю "подію" висвітлювали російські ЗМІ.
Водночас, за інформацією кореспондента УНІАН, 3 лютого близько 18.00 біля АП перебували близько 40 представників "Всеукраїнського батальйонного братства", які вимагали посилення дій для вирішення ситуації на сході України.
Люди перебували біля КПП з боку вулиці Інститутської, вхід їм на площу біля будівлі перегородили кілька десятків бійців Національної гвардії в повному екіпіруванні.
У свою чергу в столичному главку міліції зазначили, що відповідна організація подала заявку на проведення акції і отримала дозвіл на це.