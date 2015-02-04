СБУ затримала офіцера Генштабу і бойовика "ДНР", які організували протест під АП

Про це повідомив на брифінгу голова СБУ Валентин Наливайченко. "Нами затримано й арештовано організаторів вчорашніх спроб провокацій в центрі Києва, які відбувалися біля адміністрації президента",- сказав він.

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За словами голови СБУ, один із затриманих - підполковник одного з підрозділів Генерального штабу, інший представник так званої "ДНР".

Довідка УНІАН. У вівторок, 3 лютого, у Верховній Раді відбувся брифінг представників громадського об'єднання "Всеукраїнське батальйонне братство".

Голова правління організації В'ячеслав Фурса зачитав звернення до Верховної Ради та президента, у якому, зокрема, йшлося про вимоги щодо зміни керівництва силового блоку країни, зняття недоторканності депутатів, президента і суддів; ухвалити закон щодо можливості депутатів усіх рівнів проявити ініціативу про введення в Україні воєнного стану; ухвалити нормативні акти щодо закриття кордонів з Росією і Кримом на період воєнного стану.

Пізніше того ж дня у соцмережах та деяких ЗМІ з’явилися повідомлення про "штурм" АП представниками "Всеукраїнського батальйонного братства". Особливо детально цю "подію" висвітлювали російські ЗМІ.

Водночас, за інформацією кореспондента УНІАН, 3 лютого близько 18.00 біля АП перебували близько 40 представників "Всеукраїнського батальйонного братства", які вимагали посилення дій для вирішення ситуації на сході України.

Люди перебували біля КПП з боку вулиці Інститутської, вхід їм на площу біля будівлі перегородили кілька десятків бійців Національної гвардії в повному екіпіруванні.

У свою чергу в столичному главку міліції зазначили, що відповідна організація подала заявку на проведення акції і отримала дозвіл на це.