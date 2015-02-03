У Росії пілотів транспортних Іл-76 навчили скидати бомби

В цілому вони скинули три десятки авіабомб вагою до півтонни, повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника ВПС Росії полковника Ігоря Клімова.

У маневрах брали участь більше десятка екіпажів з частин, розташованих у Твері, Оренбурзі, Пскові і Таганрозі.

"Кожен другий екіпаж, що бере участь в зборах, вперше отримав допуск до застосування авіабомб", - зазначив Клімов.

Читайте такожРосія почала військові навчання в анексованому КримуЗа його словами, льотчики в цілому провели в небі понад 100 годин. Як розповів полковник, їм доводилося діяти в умовах, максимально наближених до бойових - вдень і вночі, в складних погодних умовах, з ґрунтових злітно-посадкових смуг і так далі.

Екіпажі використовували не тільки бойові бомби, але і освітлювальні, а також радіомаяки. Крім того, вони самостійно шукали майданчики для висадки спецпідрозділів в тилу умовного противника.