Екс-радник міністра оборони: якість мобілізованих суттєво погіршилася

На сьогодні немає кількісних проблем з мобілізацією, але є якісні, тому що військові комісаріати поверхово підходять до мобілізації.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив екс-радник міністра оборони, керівник Центру оборонної реформи Олександр Данилюк.

За його словами, військкомати часто формально підходять до здійснення мобілізації: надсилають по 300-500 повісток у невеликі села, практично всім війсьовозобов'язаним жителям або ж тим, хто взагалі не служив у армії та не закінчував військової кафедри у виші.

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Данилюк вважає за необхідне повернутися до практики, яку застосовували при мобілізації у серпні-вересні минулого року, коли добровольці могли звернутися у колл-центр, інформація з якого передавалася особисто міністру оборони.

"Через те, що вже немає тієї роботи, яка була налагоджена у серпні, якість мобілізованих суттєво погіршилася. Військо потребує високоякісних спеціалістів з радіоелектронної боротьби, радіолокації і навіть людей цивільних професій для роботи у підрозділах інформаційно-психологічних операцій. Ми не повинні заповнювати мобілізацію чим попало. Потрібен якісний вмотивований солдат та офіцер" , - зазначив Данилюк.