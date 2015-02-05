Тікаючи від мобілізації, українець потрапив до ФСБ: його катували та примусили воювати на боці бойовиків - ЗМІ

Сестра одного з призовників розповіла, як її брат намагавсясховатися від мобілізації, а замість цього потрапив до воєнного полону бойовиків, повідомляє видання 0629.

«Мій брат, Сергій К., прочитав на одному з російських сайтів, як втекти від мобілізації, сховавшись у РФ. Прочитавши детальні інструкції, 26 січня 2015 року Сергій прийшов на автостанцію в Рубіжному (Луганська область), де для втікачів стояло 2 автобуси. Через годину-півтори автобуси були забиті тими, хто хотів ухилитися від армії. Наступного дня Сергій зателефонував і повідомив, що знаходиться в місті Бєлгороді (РФ)».

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Потім було ще кілька телефонних розмов, розповіла Світлана К., під час яких Сергій розповів, що з ним та всіма іншими втікачами представники ФСБ РФ провели бесіди. Юнакам пропонували пройти спеціальну військову підготовку недалеко від Ростова-на-Дону (РФ), а пізніше вступити в ряди "армії" терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За це обіцяли регулярну плату у 2 тис. доларів. У разі відмови чоловіків спочатку катували (зі слів Сергія, переважно електрошоком) і погрожували передати українській стороні, де, за словами представників ФСБ, їм загрожувало тюремне ув'язнення.

Під час останньої розмови 29 січня Сергій повідомив сестрі, що він під тиском погодився на умови та їде до Ростова-на-Дону. Після цього його телефон було відключено, на зв'язок Сергій більше не виходив.