Луценко пояснив, чому Рада заборонила трансляцію всіх нових російських фільмів

Верховна Рада України заборонила трансляцію фільмів російського виробництва, знятих Російською Федерацію після 1 січня 2014 року. За відповідний законопроект №1317 проголосували 259 депутатів, зазначив голова фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко.

За його словами, повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка», в законопроекті була врахована одна із ключових поправок, а саме: «В Україні забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами Російської Федерації, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань Російської Федерації або їх окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань».

«Мова йде про фільми, які прославляють державні і каральні органи держави-агресора», - зазначив Луценко.

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На уточнююче запитання, чи ця поправка забороняє всі фільми російського виробництва, Луценко зазначив: «Так сталося, що тепер немає жодного російського фільму без пропаганди насилля та агресії проти України і прославлення їхніх каральних органів. Не ми винні, що сусідня держава мілітаризувала свою свідомість і намагається нав’язати це нам».

Політик навів приклад із власного досвіду під час перебування у в’язниці, де було дозволено дивитися фільми на дисках. «Спочатку я перевів ув’язнених із «Ментів» на «Клан сопрано», а пізніше підняв до «Рядового Райана». Врешті, ми дійшли до перегляду документальних фільмів про історію створення Всесвіту та історію світового мистецтва. Висновок з цього – навіть знищена культура регенерується», - наголосив Луценко.

«Якщо ми дамо нормальний і якісний продукт на українському телебаченні, я впевнений, що у українців пропаде любов до цієї ідеологічної «жуйки», отруйної для української свідомості», - резюмував Луценко.