Рада заборонила російські фільми, зняті після 1 січня 2014 року

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 259 народних депутатів із 301 зареєстрованого у сесійній залі.

Законом, зокрема встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, що шкодить національній безпеці України, а саме - прославляє збройні формування держави-окупанта; забороняється публічне використання такої продукції та визначаються санкції до суб’єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.

Читайте такожРада не підтримала розширення повноважень Нацради з телерадіомовленняДокумент містить також положення, відповідно до якого на юридичних осіб – суб’єктів господарювання покладається відповідальність за неправомірне розповсюдження і демонстрування аудіовізуальних творів та встановлюється розмір адміністративно-господарського штрафу за кожен випадок такого розповсюдження або демонстрування.

"В Україні забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами Російської Федерації, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань Російської Федерації або їх окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань", - цитує закон "Українська правда".

Проте, ця заборона не поширюється на фільми, які були вироблені до 1 січня 2014 року.