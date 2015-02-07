Із Харкова до Нідерландів вилетів літак з останками жертв рейсу МН-17

Із Харкова до Нідерландів вилетів літак з останками жертв катастрофи малайзійського Boeing-777 рейсу МН-17, збитого влітку 2014 року терористами у Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, літак з контейнером з останками загиблих вилетів з міжнародного аеропорту «Харків» до міста Ейндховен сьогодні близько 12.15.

Перед відправленням рейсу на льотному полі аеропорту пройшла церемонія прощання з жертвами катастрофи. У церемонії взяли участь посол Королівства Нідерланди в Україні Кейс Кломпенхаувер, посол Австралії в Україні Даг Трапет, посол Малайзії в Україні Чуа Теонг Бан, голова Міжнародної місії з розслідування катастрофи Пітер Яап Алберсберг і представники місії, т.в.о. заступника голови ОДА В'ячеслав Аббакумов, директор Департаменту економіки і міжнародних відносин ОДА Віктор Коваленко, курсанти військових вишів.

У прес-службі ОДА зазначили, що група нідерландських експертів з розслідування авікатастрофи повернулася на Донеччину після двомісячної перерви. Останки загиблих були знайдені 2 лютого в районі падіння літака.

Сайт уряду Нідерландів повідомляє, що літак Військово-повітряних сил країни прилітає до Ейндховена сьогодні близько 16.00 за місцевим часом. Після прильоту відбудеться подібна до попередніх церемонія прощання з жертвами, у якій візьмуть участь міністр оборони та міністр внутрішніх справ Нідерландів. Згодом останки з поліцейським ескортом будуть перевезені на військову базу в місті Хільверсум.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.