Хакери показали записи чиновника Кремля про заміну екіпажів установок "Бук" після катастрофи "Боїнга"
Через чотири дні після катастрофи малайзійського "Боїнга" над Донецькою областю заступник начальника Управління внутрішньої політики Адміністрації президента РФ Тимур Прокопенко зробив замітку про заміну екіпажів установок "Бук".
Це випливає з особистого листування і записів, оприлюднених хакерським угрупованням "Анонімний інтернаціонал", також відомим як "Шалтай Болтай". Про це повідомляє «Українська правда».
"Фінансування війни, використання адресних ньюсмейкерів, українські вкидання, аналіз заяв з четверга: Порошенко, Бук з 2-ма ракетами. Командири і розрахункові склади буків замінені", – написав він у замітці для себе.
Хакери додали, що цей запис був зроблений "після наради про те, як "правильно" висвітлюватимуть трагедію з малазійським боїнгом".
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"Нас, правда, трохи спантеличила фраза "Командири і розрахунковий склад буків замінені" Начебто, цього не було ні в паблику, ні в розслідуванні. Про яких "командирів" і "розрахункові склади буків" знає Тимур Валентинович?" – додали члени "Анонімного інтернаціоналу".
Загалом хакери виклали в загальний доступ масив листів і записів Прокопенка об'ємом 1,3 гігабайта.
Чиновник займається узгодженням замовних матеріалів для ЗМІ і блогерів. Зокрема, йому на схвалення надсилає статті відомий пропутінський активіст Кристина Потупчик. Сам Прокопенко ходить на наради з приводу висвітлення подій у ЗМІ в Адміністрацію президента РФ.
Як відомо, малайзійський "Боїнг" був збитий над Донецькою областю 17 липня. В результаті катастрофи загинули 298 осіб.
На думку багатьох експертів, літак був збитий з установки "Бук", доставленої з Росії.