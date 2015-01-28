Хакери показали записи чиновника Кремля про заміну екіпажів установок "Бук" після катастрофи "Боїнга"

Це випливає з особистого листування і записів, оприлюднених хакерським угрупованням "Анонімний інтернаціонал", також відомим як "Шалтай Болтай". Про це повідомляє «Українська правда».

"Фінансування війни, використання адресних ньюсмейкерів, українські вкидання, аналіз заяв з четверга: Порошенко, Бук з 2-ма ракетами. Командири і розрахункові склади буків замінені", – написав він у замітці для себе.

Хакери додали, що цей запис був зроблений "після наради про те, як "правильно" висвітлюватимуть трагедію з малазійським боїнгом".

Читайте такожМіноборони спростовує інформацію про те, що "Бук", з якого збили Боїнг, належав Україні

"Нас, правда, трохи спантеличила фраза "Командири і розрахунковий склад буків замінені" Начебто, цього не було ні в паблику, ні в розслідуванні. Про яких "командирів" і "розрахункові склади буків" знає Тимур Валентинович?" – додали члени "Анонімного інтернаціоналу".

Загалом хакери виклали в загальний доступ масив листів і записів Прокопенка об'ємом 1,3 гігабайта.

Чиновник займається узгодженням замовних матеріалів для ЗМІ і блогерів. Зокрема, йому на схвалення надсилає статті відомий пропутінський активіст Кристина Потупчик. Сам Прокопенко ходить на наради з приводу висвітлення подій у ЗМІ в Адміністрацію президента РФ.

Як відомо, малайзійський "Боїнг" був збитий над Донецькою областю 17 липня. В результаті катастрофи загинули 298 осіб.

На думку багатьох експертів, літак був збитий з установки "Бук", доставленої з Росії.