Колишній командир батальйону "Айдар" взяв на себе "злочин" Савченко

На питання, хто коригував вогонь у тому бою, Мельничук відповів: "Я. Я тоді був на передовій, бійці, які брали участь у цьому бою, підтвердять - я був попереду БРів, і мене бійці за шкірку відтягували: мовляв, ховайся командире", заявив він в інтерв'ю Російській службі BBC.

Зокрема, смерть російських журналістів Мельничук пояснює випадковістю, оскільки прицільно по них не стріляли.

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"Коли туди прорвалися наші БТР і БМП, бойовики їх повністю розстріляли, а потім викликали журналістів, щоб вони зняли результати цього бою. Вони не розраховували, що ми прийдемо своїх звільняти за 12 кілометрів", - заявив колишній командир добровольчого батальйону.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії відмовилися припиняти кримінальну справу проти Савченко.

Також повідомлялося, що Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації та міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко і делегувала її у ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування. Слідчі Слідчого комітету Російської Федерації хочуть залишити Савченко під вартою до 13 травня.

Сьогодні, 10 лютого Басманний суд Москви розгляне клопотання слідства про продовження терміну утримання Савченко під вартою.