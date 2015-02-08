У Росії відмовилися припиняти кримінальну справу проти Савченко

Слідчий комітет РФ відмовив у задоволенні клопотання про припинення кримінальної справи проти льотчиці та народного депутата України Надії Савченко.

Про це написав адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив у Twitter.

"Пам'ятаєте, ми подавали клопотання про припинення кримінального переслідування стосовно Савченко в СК? Так от, відмовили", - написав він.

Пам'ятайте, ми подавали клопотання про припинення кримінального переслідування стосовно Савченко в СК? Так от, відмовили pic.twitter.com/4c0tmqlXzg - Mark Feygin (@mark_feygin) 7 Лютий 2015

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив строк утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

Читайте такожСавченко заявила, що готова голодувати до смерті: "втрата одного бійця - це не програна війна"26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації й міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко і делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку. Слідчі Слідчого комітету Російської Федерації хочуть залишити Савченко під вартою до 13 травня.

10 лютого Басманний суд Москви розгляне клопотання слідства про продовження строку утримання Савченко під вартою.