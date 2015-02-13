Адвокати Савченко подали скаргу на рішення суду про продовження її арешту до 13 травня

Про це один з адвокатів Савченко Ілля Новіков повідомив bbcrussian.com.

За словами Новікова, скарга подана у Мосміськсуд, адвокати сподіваються, що Мосміськсуд проведе засідання з розгляду апеляції до кінця лютого.

За словами Новікова, сьогодні у медсанчастину "Матроської тиші", де утримують Савченко, приходили уповноважений з прав людини в Росії Елла Памфілова, а також голова президентської Ради з прав людини Михайло Федотов, член РПЛ доктор Єлизавета Глінка, а також представники громадських спостережних комісій.

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"Йдуть натяки про те, що не переживайте, не смикайтеся, все буде добре, - сказав Новіков Російській службі Бі-бі-сі, - Судячи з усього, заради того, щоб зберегти обличчя Слідчому комітету, зараз готують у прискореному порядку суд, щоб винести обвинувальний вирок, а далі якось це питання вирішити".

На сайті уповноваженого з прав людини в Росії повідомляється, що Памфілова відвідала лікарню у зв'язку з новим зверненням Савченко, однак говорити про деталі зустрічі Памфілова поки що не має наміру.

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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого у Мінську за підсумками переговорів лідерів «нормандської четвірки» був затверджений комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей.

Як наголосив президент України Петро Порошенко, коментуючи підписані домовленості, вони, зокрема, передбачають звільнення всіх заручників протягом 19 днів.

Порошенко зазначив, що під час переговорів було підняте питання про звільнення Надії Савченко. «Я був поінформований, що це має бути зроблено найближчим часом, після завершення медичної експертизи і попереднього слідства. Я звернувся, щоб це було зроблено негайно, і це було підтримано канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом», - сказав Порошенко.

Проте прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання Савченко як такої на переговорах у Мінську в «нормандському форматі» не обговорювалося, ситуація згадувалася українською стороною, на що Путін повторив, що все буде вирішено в судовому порядку.

Раніше, 10 лютого, Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю звинуватили у незаконному перетині кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.