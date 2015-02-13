Питання Савченко в Мінську не обговорювалося, рішення про її звільнення буде приймати суд - Пєсков

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РІА «Новости».

«Як таке питання Савченко не обговорювалося. Безумовно, вона згадувалася українською стороною, на що президент повторив позицію, яка багато разів висловлювалася, щодо того, що в даному випадку стосовно неї виконуються слідчі процедури, і ступінь її винуватості або невинуватості встановить судовий орган», - заявив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в Мінську за підсумками переговорів лідерів «нормандської четвірки» був затверджений комплекс заходів, направлених на імплементацію вересневих Мінських домовленостей.

Як підкреслив президент України Петро Порошенко, коментуючи підписані домовленості, вони, зокрема, передбачають звільнення всіх заручників упродовж 19 днів.

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Порошенко зазначив, що в ході переговорів було порушено питання про звільнення Надії Савченко. «Я був поінформований, що це має бути зроблено ближчим часом, після закінчення медичної експертизи і попереднього слідства. Я звернувся, щоб це було зроблено негайно, і це було підтримано канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом», - сказав Порошенко.

Раніше, 10 лютого, Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю звинуватили у незаконному перетині кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.