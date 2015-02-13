Шокін доручив перевірити діяльність усіх регіональних прокурорів під час Революції Гідності

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, таке доручення Шокін дав сьогодні на оперативній нараді щодо стану досудового розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із розслідуванням злочинів скоєних під час Революції Гідності, а також виконанням органами прокуратури вимог Закону України «Про очищення влади». Участь у нараді взяли прокурори обласного рівня та військові прокурори.

Відкриваючи нараду, генеральний прокурор висловив своє категоричне незадоволення станом розслідування злочинів скоєних проти учасників мирних акцій протесту 2013-2014 років.

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Шокін поставив перед обласними прокурорами завдання у максимально стислі терміни досягнути законного та якісного результату у розслідуванні кримінальних проваджень, що стосуються подій Революції Гідності, розслідування корупційних злочинів, а також злочинів, скоєних колишніми високопосадовцями.

З метою досягнення ефективності та результативності у розслідуванні кримінальних правопорушень вказаної категорії Шокін також доручив обласним прокурорам у тижневий строк провести відповідні перевірки щодо ролі кожного підпорядкованого прокурора у період подій, які відбувались на Майдані.

«Потрібно у кожному окремому випадку провести службове розслідування щодо ролі працівників обласних та інших прокуратур за весь період Революції Гідності. Перевірте усіх, хто, можливо, був причетний до переслідувань. Ніхто не повинен уникнути відповідальності. У першу чергу, виявити осіб з числа керівників обласного рівня, а не «стрілочників», - сказав Шокін.

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Також під час наради обговорювалося питання ефективності виконання прокуратурою Указу президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році».

У зв’язку з цим Шокін доручив обласним прокурорам підготувати графік чергування працівників прокуратур у військкоматах.

Крім того, на нараді обговорювалися й інші питання, зокрема, виконання органами прокуратури вимог Закону України «Про очищення влади» шляхи оптимізації структури та штатної чисельності прокурорів усіх рівнів. У зв’язку з чим були дані відповідні доручення обласним прокурорам.

Раніше УНІАН повідомляв, що Шокін заявив, що бере на себе відповідальність за розслідування злочинів проти Майдану.