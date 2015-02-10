Шокін заявив, що бере на себе відповідальність за розслідування злочинів проти Майдану
14:20, 10 лютого 2015Політика
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Віктор Шокін заявив, що бере на себе відповідальність за розслідування злочинів проти Майдану.
Шокін зазначив, що не курував цей напрямок / lb.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради.
За словами Шокіна, у Генпрокуратурі створено групу слідчих, які займаються справами, пов'язаними зі злочинами проти Майдану. Він зазначив, що не курував цей напрямок, тому не знає деталей розслідування, проте це буде пріоритетом в його роботі.
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“Я беру на себе відповідальність, що ці злочини будуть розслідувані в повному обсязі і направлені до суду”, - підкреслив Шокін.
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