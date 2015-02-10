Шокін заявив, що бере на себе відповідальність за розслідування злочинів проти Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради.

За словами Шокіна, у Генпрокуратурі створено групу слідчих, які займаються справами, пов'язаними зі злочинами проти Майдану. Він зазначив, що не курував цей напрямок, тому не знає деталей розслідування, проте це буде пріоритетом в його роботі.

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“Я беру на себе відповідальність, що ці злочини будуть розслідувані в повному обсязі і направлені до суду”, - підкреслив Шокін.