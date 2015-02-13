У Міноборони кажуть, що мобілізація триває за планом

Заступник міністра оборони – керівник апарату Петро Мехед заявляє, що мобілізація триває за планом.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Сьогодні під час брифінгу Мехед заявив: “У військових комісаріатах продовжується збір, формування та відправлення мобілізованих до навчальних центрів Збройних Сил України у містах Полтава, Житомир, Васильків, смт Десна та Старичі”.

У навчальних центрах мобілізовані військовослужбовці проходять 26-денну фахову підготовку. З ними займаються інструктори, які брали безпосередню участь в бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції та мають великий досвід виконання бойових завдань. Понад 80% навчального часу відведено практичним заняттям, наголосив він.

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«Після навчання мобілізовані пройдуть 15-денне бойове злагодження у складі військових підрозділів і тільки після цього будуть відправлені для виконання завдань», – зазначив заступник міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН, перша хвиля цьогорічної мобілізації до лав ЗСУ почалась 20 січня і триватиме 90 днів, мобілізації підлягає понад 60 тисяч осіб.

Загалом у 2015 році мобілізація проходитиме у три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів.

Впродовж цього року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.