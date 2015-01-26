Понад 60 тисяч військовозобов'язаних уже отримали повістки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міноборони України Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

«Мобілізація до лав Збройних сил триває планово. Зараз у всіх військкоматах України проводиться планова робота щодо оповіщення та розпочата робота медичних комісій», - зазначила вона.

Читайте такожВ Україні 28 і 30 січня пройде активна фаза мобілізації«Станом на 25 січня оповіщено 61 тисячу 748 військовозобов’язаних, що складає 71,7% від запланованих заходів», - наголосила Кушнір.

Як повідомляв УНІАН, мобілізація в 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень. Перший розпочався 20 січня і триватиме 90 днів, другий - орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап розпочнеться з червня і також продовжиться протягом 60 днів.