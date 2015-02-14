Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді журналіста Коцабу

Апеляційний суд Івано-Франківської області залишив під вартою підозрюваного у держаній зраді прикарпатського журналіста Руслана Коцабу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні, розглянувши апеляційну скаргу Коцаби на утримання під вартою.

Апеляційний суд не скасував попереднє рішення Івано-Франківського міського суду про обрання Коцабі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, 8 лютого рішенням Івано-Франківського міськсуду Коцабу було арештовано на 60 діб. Його підозрюють у державній зраді.

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