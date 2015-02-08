Журналіста, який закликав українців відмовитися від мобілізації, арештували на 60 днів

Івано-Франківський міський суд обрав міру запобіжного заходу для журналіста Руслана Коцаби у вигляді тримання під вартою на час ведення слідства - 60 днів.

Журналіста взяли під варту у залі суду, повідомляє кореспондент місцевого видання "Фіртка".

Його затримали за підозрою у державній зраді та звинувачують за статтями 111 (ч.1) та 114 (ч 1.) КК України.

Як передає кореспондент видання, ще перед обранням запобіжного заходу Коцаба заявив, що із звинуваченнями не погоджується. Свої висловлювання про мобілізацію він не вважає державною зрадою. Каже, що хоче лише наголосити, що в державі триває братовбивча війна, а його робота завжди була спрямована на захист України. Водночас він підкреслив, що готовий бути мобілізованим до війська лише тоді, коли в країні буде оголошений воєнний стан.

Адвокат Руслана Коцаби просив суд залишити його підопічного на волі до завершення слідства, щоб той "міг годувати свою сім'ю".

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"Він не збирається тікати, він публічна особа. Я думаю, якщо буде вибрано тримання під вартою, то це призведе до галасу і ми зіграємо на руку нашим ворогам", - сказав його захисник.

Однак через тяжкість злочинів та інформацію про те, що Коцаба має намір виїхати на територію "ДНР" та "ЛНР", прокурор просив суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нещодавно Руслан Коцаба записав відеозвернення до Президента, у якому закликав усіх адекватних людей відмовитися від мобілізації. Вчора його затримали за ухвалою суду в рамках “розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України”(державна зрада).