У Харківській області стався вибух на залізничній підстанції.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

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За її словами, вибух стався сьогодні близько 3.00 на підстанції в Чугуївському районі. «Постраждалих немає, великих руйнувань теж», - сказала Віта Дубовик.

На місці працюють експерти, слідчо-оперативна група. Подробиці з'ясовуються.