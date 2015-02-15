У Харківській області стався вибух на залізничній підстанції
10:13, 15 лютого 2015Суспільство
1660 0
У Харківській області стався вибух на залізничній підстанції.
В Харківській області прогримів вибух / УНІАН
Про це повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.
Читайте такожУ Харкові через повідомлення про можливий теракт на підприємствах посилено заходи безпеки - міськрада
За її словами, вибух стався сьогодні близько 3.00 на підстанції в Чугуївському районі. «Постраждалих немає, великих руйнувань теж», - сказала Віта Дубовик.
На місці працюють експерти, слідчо-оперативна група. Подробиці з'ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter