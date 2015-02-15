У Харківській області стався вибух на залізничній підстанції

10:13, 15 лютого 2015
Суспільство
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У Харківській області стався вибух на залізничній підстанції.

В Харьковской области прогремел взрыв / УНИАН

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

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За її словами, вибух стався сьогодні близько 3.00 на підстанції в Чугуївському районі. «Постраждалих немає, великих руйнувань теж», - сказала Віта Дубовик.

На місці працюють експерти, слідчо-оперативна група. Подробиці з'ясовуються.

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