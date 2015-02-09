У Харкові знову прогримів вибух

За повідомленнями з соціальних мереж, вибух стався на вулиці Отакара Яроша 18, кв. 206. Там розміщена нотаріальна контора.

Користувач соцмережі ВКонтакте повідомив, що вибух стався "в триповерховому будинку, біля входу в цокольний поверх (там вже довгий час робили ремонт чи то під кафе, чи то ще для чогось). Крім того, в цьому будинку розташований головний штаб партії Петра Порошенка", - написав він і додав, що вибух може не мати відношення до офісу партії, оскільки він знаходиться з іншого боку будівлі.

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Також користувач повідомляє, що на місці події розкидані шматки речей терориста і допускає, що вибухівка могла здетонувати під час установки.

"Тіла немає, ймовірно результат не летальний, швидше за все вже відвезли в невідкладну допомогу", - написав він.

На місці події працює міліція