BBC: Спостерігачі ОБСЄ розповіли про російський гумконвой у Луганську

Спостерігачі ОБСЄ бачили прибуття до Луганська 19 вантажівок з так званого гуманітарного коновою, який приїхав на схід України з Росії в неділю. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ в Україні за 15 лютого, передає BBC Україна.

Дванадцять фур приїхали на колишню кондитерську фабрику, ще сім - на хлібний завод.

Повідомляється, що охоронці на хлібзаводі не дозволили спостерігачам потрапити усередину.

Однак їм дали доступ до місця, де вони побачили, як розвантажують та складають "пакети".

Читайте такожРосія авіацією перекидає вантажі 14-го гумконвою під Ростов - штаб АТО

"Ті, хто вивантажував товари заявили, що все, що вони розвантажили - було продовольством. За їхніми словами, медична допомога та будівельні матеріали доставили в інші місця в Луганській області", - йдеться у звіті.

Київ заявляє, що Москва в такий спосіб порушує міжнародне право, а машини заїжджають без належного огляду їхнього вмісту.

У російському міністерстві надзвичайних ситуацій заявляли, що відправили на Донбас 900 тонн вантажу - "переважно це продовольство".