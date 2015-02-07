Росія анонсувала відправку 13-го "гуманітарного конвою" на Донбас
У склад колони входять понад 170 автомобілів.
МНС Росії сформувало 13-ту колону з сумнівною "гуманітарною допомогою" для Донбасу.
Про формування колони повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Олег Воронов, передає ТАСС.
"В Ростовській області завершено формування 13-й гуманітарної колони для жителів Донецької і Луганської областей, і вона готова до відправки", - сказав представник відомства.
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У склад колони увійшли понад 170 автомобілів, які доставлять на Донбас понад 1,8 тис. тонн так званої "гуманітарної допомоги". У відомстві зазначають, що серед вантажів нібито продукти харчування, предмети першої необхідності, будматеріали і інші засоби, необхідні для життєзабезпечення населення.
"Планується, що колона вийде з Донського рятувального центру рано-вранці 8 лютого", - повідомив Воронов.