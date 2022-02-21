Пройдіть тест УНІАН, щоб дізнатися — як добре ви знаєте солов'їну.

21 лютого у всьому світі відзначається Міжнародний день рідної мови.

УНІАН вирішив привернути увагу до рідковживаних українських слів. Пройшовши тест, можна перевірити, наскільки добре ви знаєте свою рідну мову.

Міжнародний день рідної мови був започаткований у 2000 році. Про "підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності" було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня — 17 листопада 1999 року в Парижі.

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Це свято відзначається, щоб привернути увагу до зникаючих мов. Деякими із них розмовляють народи, що нараховують менше 10 тисяч людей. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Крім того, багато мов, котрими розмовляють менше 100 осіб, не задокументовані.