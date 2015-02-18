Мін'юст провів тести для 85 голів обласних управлінь, половину довелось звільнити

За підсумками тестування більше ніж половині з них довелося звільнитися з органів юстиції, повідомили у відомстві, передає Новое время.

Про це розповів в. о. керівника Головного територіального управління юстиції у Київській області Олексій Пономарчук.

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"Перший крок, який був зроблений міністерством, - це проведення 6 лютого тестування начальницького складу органів юстиції обласного рівня. За результатами цього тестування із 85 керівників територіальних органів юстиції - це начальники територіальних управлінь, їхні заступники та керівники щойно ліквідованих органів, таких як Державна реєстраційна служба та Державна виконавча служба, - із цих 85 осіб змушені були залишити посади 47 осіб", - уточнив чиновник.

На початку лютого Вашингтон пообіцяв надати Києву $1 млрд для потреб уряду у випадку проведення реформ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Мін'юст хоче звільнити 40 суддів, які відмовилися проходити люстраційні перевірку.