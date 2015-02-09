Мін'юст хоче звільнити 40 суддів, які відмовилися проходити люстраційну перевірку
Міністр юстиції України Павло Петренко звернувся до Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з поданням про звільнення 40 суддів судів загальної юрисдикції, які відмовилися проходити люстраційну перевірку.
Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.
Підставою для такого звернення стало неподання професійними суддями заяви, передбаченої ч. 1 ст. 4 Закону України "Про очищення влади". Дана стаття передбачає письмову згоду на проведення люстраційної перевірки.
Згідно з нормами закону, неподання заяви в десятиденний строк з початку перевірки є підставою для звільнення особи від займаної посади не пізніше, ніж на третій день після закінчення цього строку.
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Нагадаємо, раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив, що процес люстрації не буде призупинятися, незважаючи на зауваження Венеціанської комісії. За його словами, зараз в Україні триває друга хвиля люстрації, коли перевірку проходять вищі чиновники.