Мін'юст хоче звільнити 40 суддів, які відмовилися проходити люстраційну перевірку

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Підставою для такого звернення стало неподання професійними суддями заяви, передбаченої ч. 1 ст. 4 Закону України "Про очищення влади". Дана стаття передбачає письмову згоду на проведення люстраційної перевірки.

Згідно з нормами закону, неподання заяви в десятиденний строк з початку перевірки є підставою для звільнення особи від займаної посади не пізніше, ніж на третій день після закінчення цього строку.

Читайте такожГлава Венеціанської комісії радить Порошенкові призупинити люстрацію і доопрацювати закон

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив, що процес люстрації не буде призупинятися, незважаючи на зауваження Венеціанської комісії. За його словами, зараз в Україні триває друга хвиля люстрації, коли перевірку проходять вищі чиновники.