Завтра на Майдані вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, програмою заходів передбачено: передзвін київських церков; виступ президента; всеукраїнська акція «Хвилина мовчання — нескінченність пам’яті»; відкриття світлової інсталяції «Промені Гідності»; виконання Державного Гімну України Національною хоровою капелою «Думка»; виступ Євгена Нищука з віршем «Мамо, не плач, я повернусь весною» Оксани Максимишин-Корабель.

Читайте також"Майдан: Революція гідності": фотолітопис увічнення пам’яті Героїв Небесної СотніОкрім того, заплановано виконання Національним симфонічним оркестром України та Національною хоровою капелою «Думка» «Реквієму» Вольфганга-Амадея Моцарта, а також виконання пісні «Плине кача» гуртом «Піккардійська Терція» та покладання лампадок та квітів на місця розстрілів Небесної Сотні.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Порошенко підписав указ «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні». Відтепер щороку 20 лютого в Україні відзначатиметься День Героїв Небесної сотні.