Відтепер 20 лютого щороку відзначатиметься День Героїв Небесної сотні

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, глава держави Петро Порошенко підписав указ «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні».

Документом встановлене щорічне відзначення 20 лютого Дня Героїв Небесної сотні – на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

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Кабінету міністрів, із залученням громадськості, доручено розробити та затвердити комплексний план заходів, передбачивши, зокрема, створення у Києві музею, присвяченого подіям Революції гідності; проведення за участю Національної академії наук, музейних, архівних і наукових установ пошукових робіт щодо збирання документальних, фото-, відео- та інших матеріалів, які висвітлюють зазначені події.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко підписав указ про присвоєння Героям Небесної Сотні звання Героїв України.