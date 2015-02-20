Міліція відкрила провадження за фактом вибуху біля будинку мера Черкас

Як повідомили в секторі зв'язків з громадськістю управління МВС в Черкаській області, провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство").

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У повідомленні йдеться, що під час вибуху біля приватного будинку міського голови Черкас Сергія Одарича у селі Мошни Черкаського району сьогодні вночі ніхто не постраждав і руйнувань немає. Правоохоронці провели слідчі дії для встановлення всіх обставин вибуху. На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в селі Мошни Черкаського району під вікнами приватного будинку міського голови Черкас Сергія Одарича стався вибух невстановленого вибухового пристрою.